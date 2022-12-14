В Ярославле с нового года сократят количество троллейбусов

В Ярославле уменьшится число троллейбусов Фото: Андрей КАРА

На сайте Госзакупок размещена информация о поиске подрядчика для организации троллейбусных и трамвайных перевозок в Ярославле в 2023 году. Согласно информации, размещенной на сайте, число трамваев на маршрутах останется прежним, а троллейбусов станет меньше.

Сокращения коснутся маршрутов №№5, 8 и 9 – пожалуй, самых востребованных у ярославцев. Со следующего года на маршруте №5 будет работать 13 машин вместо 14, на маршрут №8 – 10 вместо 12-и. На девятый маршрут со следующего году будут выходить только две машины вместо пяти.