В Ярославской области третьи сутки ищут 62-летнего мужчину

Приметы пропавшего. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославской области третьи сутки ищут 62-летнего Александра Мамонова. Он ушел из дома в деревне Жуково 11 декабря и с тех пор о нем ничего неизвестно.

Приметы Александра: на вид 60-65 лет, рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы на голове почти отсутствуют, серые глаза.

Пропавший был одет в черную шапку с синими горизонтальными полосками, черную куртку, черно-зеленые защитные штаны и черные «дутые» сапоги.

Александр может нуждаться в медицинской помощи.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего человека или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпас, - сообщили в поисково-спасательном отряде.