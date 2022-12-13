В Рыбинске заместителем главы по градостроительству и архитектуре стал Алишер Рустамов Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В Рыбинске заместителем главы по градостроительству и архитектуре стал Алишер Рустамов. Ранее он возглавлял управление строительства администрации Рыбинска. На новой должности Рустамов будет курировать департамент архитектуры и градостроительства и управление строительства. В настоящее время исполняет обязанности руководителя управления строительства заместитель начальника – Ольга Поволоцкая.

- Алишеру Хужамуратовичу 46 лет. Окончил военное училище, в строительстве с 1998 года. Работал в Ярославле прорабом на стройке, руководил строительной организацией. В Рыбинск пришел из Ростова Великого, где в течение десяти лет работал заместителем, а затем директором МКУ «Единая служба заказчика» Ростовского муниципального района. Имеет опыт работы на всех этапах строительства — от проектирования до сдачи в эксплуатацию. Вел строительные проекты коммунальной инфраструктуры, детских садов, школ, - рассказали в администрации Рыбинска.