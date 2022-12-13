В Ярославле специальная техника чистит ливневые канализации Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле усиленно занимаются очисткой ливневых канализаций. Из-за тающего снега дороги стали похожи на один бесконечный бассейн, вода плохо уходит так как иногда сливы просто завалены сугробами.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями предприятием на постоянной основе ведется работа по очистке дождеприемных колодцев от снега. На обочинах дорог прогревают водоотводящие каналы к ливневым колодцам. На сегодняшний день в работе задействованы все производственные мощности предприятия, работают 10 единиц спецтехники и 6 бригад рабочих. Все полученные заявки обрабатываются по мере поступления в оперативном порядке, — сообщил директор МКП «Ремонт и обслуживание гидросистем» города Ярославля Андрей Русаков.

Для устранения проблем с уходом воды используется специальная техника — каналопромывочные, илососные и гидродинамические машины, краны-манипуляторы.