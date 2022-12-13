Мэрия Ярославля запустила новогодний сайт с праздничными программами Фото: Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля запустила информационный портал новыйгод76.рф. На нем собраны более 500 праздничных программ, которые пройдут во время новогодних каникул.

- Культурный и спортивный досуг представлен в виде календаря, где вы можете по дате выбрать себе занятие на день. На портале можно узнать расписание катка на Советской площади и забронировать время посещения. Отдельная страница сайта посвящена Волшебному троллейбусу, билет на который можно купить с 17 декабря, - рассказали с мэрии города.