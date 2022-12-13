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НовостиОбщество13 декабря 2022 8:21

Запрет на полеты из Ярославля в Краснодар снова продлили

На этот раз – до 21 декабря
Анастасия ГОЛУБЕВА
Запрет на полеты из Ярославля в Краснодар снова продлили

Запрет на полеты из Ярославля в Краснодар снова продлили

Фото: Александр ГЛУЗ

Росавиация вновь продлила запрет на полеты из ярославского аэропорта Туношна в Краснодар. На этот раз - до 21 декабря. Также ограничения действуют еще в 11 аэропортах страны.

- Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 21 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно, - сообщили в Росавиации.