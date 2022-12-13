Результаты профилактической работы в сфере государственного земельного надзора на территории ЯО за 11 месяцев 2022 года

Одним из направлений профилактической работы, установленным законодательством, является объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.

Предостережение объявляется при наличии у территориального Управления сведений о готовящихся или имеющихся нарушениях обязательных требований земельного законодательства, при условии, что нет подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред землям сельскохозяйственного назначения или несет такую угрозу.

За прошедший период текущего года Управлением выдано 885 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства, из которых 700 направлено гражданам Российской Федерации, 128 – юридическим лицам, 45 – органам местного самоуправления и 12 – органам государственной власти.

В большинстве случаев предостережения выданы в связи с выявлением признаков нарушений обязательных требований земельного законодательства, связанных с зарастанием земель сельскохозяйственного назначения древесно-кустарниковой и сорной растительностью.