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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 7:40

В Ярославле на улице Труфанова легковушка сбила 63-летнего мужчину

Он находится в больнице
Анастасия ГОЛУБЕВА
Мужчина находится в больнице

Мужчина находится в больнице

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле вчера, 12 декабря, примерно в 17 часов на улице Труфанова около дома №10 произошло ДТП. «Лада Ларгус», за рулем которой находился 38-летний водитель, сбила 63-летнего мужчину. Последний переходил дорогу в неустановленном месте.

- В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.