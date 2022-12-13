В Ярославле на улице Труфанова легковушка сбила 63-летнего мужчину

Мужчина находится в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле вчера, 12 декабря, примерно в 17 часов на улице Труфанова около дома №10 произошло ДТП. «Лада Ларгус», за рулем которой находился 38-летний водитель, сбила 63-летнего мужчину. Последний переходил дорогу в неустановленном месте.

- В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.