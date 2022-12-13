Заместитель мэра Ярославля по внутренней политике покинул свой пост

Теперь Максим Старшов будет работать в администрации президента РФ Фото: Мэрия Ярославля

Заместитель мэра Ярославля по внутренней политике Максим Старшов покинул свой пост. На этой должности он трудился с 14 января текущего года. Сейчас экс-заместитель мэра перешел в администрацию президента РФ.

Ранее, с 2009 по 2021 годы Максим Старшов работал в ФСБ. А перед тем, как стать заместителем мэра, он занимал должность директора Центра кибербезопасности, противодействия экстремизму и радикализму в молодежной среде ЯрГУ имени П.Г. Демидова.