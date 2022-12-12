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НовостиОбщество12 декабря 2022 13:41

В Ярославской области 600 миллионов рублей выделили на ремонт дворов в 2023 году

Также будут отремонтированы подъезды к школам и больницам
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области 600 миллионов рублей выделили на ремонт дворов в 2023 году

В Ярославской области 600 миллионов рублей выделили на ремонт дворов в 2023 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В следующем году дворы Ярославской области ждет ремонт. Губернатор региона Михаил Евраев поручил проверить реальную ситуацию с теми территориями, которые запланировано благоустраивать.

- На ремонт дворов и проездов к социальным объектам в 2023 году выделили по 600 миллионов рублей. Средства должны быть направлены на те объекты, где ситуация наиболее плачевная, – подчеркнул Михаил Евраев. – У нас есть много дворов, которые уже приведены в порядок, и жители хотят продолжить преобразования. А есть дворы, по которым до сих пор пешком не пройдешь. Именно они будут в приоритете.