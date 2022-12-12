В МЧС ярославцев предупредили о сохранении снегопада и гололеда 13 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

МЧС вновь предупреждает ярославцев о сохранении непогоды – 13 декабря ожидается все то, что уже было накануне. Температура стала выше нуля, поэтому под крышами лучше не ходить, возможен сход снега.

- В течение суток 13 декабря по Ярославской области и Ярославлю сохранится налипание мокрого снега, гололед, на дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.