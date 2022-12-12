Дмитрий Рудаков обратился к рыбинцам после их недовольных комментариев об уборке снега

Глава города посоветовал быть местным жителям более активными. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Сегодня в Рыбинске, также как и в Ярославле, случились дорожные заторы из-за заснеженных улиц. По словам главы города Дмитрия Рудакова, ночью на уборку улиц выехала вся специализированная техника.

- Вижу комментарии, что ничего не делаем. Это не так. Люди, занятые на уборке, очень стараются. Работают круглые сутки. Не везде успеваем вовремя. Есть проблемы с уборкой Переборского тракта, Окружной, обочин, есть претензии к отдельным подрядчикам, - подчеркнул Дмитрий Рудаков. - Дворы убирают УК. Будьте к ним требовательными. Узнавайте периодичность уборки, сколько на это выделяется средств и какую зарплату получают дворники. Без вашей активной позиции, нанятые вами управляющие компании, не улучшат свою работу.

По прогнозам синоптиков, обильные снегопады и ледяные дожди продлятся еще пару дней. Дорожные службы, как подчеркнул Дмитрий Рудаков, продолжают убираться на улицах города.