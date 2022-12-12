В Ярославле у онкологической больницы обнаружили тело мужчины

Следователи начали проверку случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле сегодня утром, 12 декабря, на остановке «Областная онкологическая больница» обнаружили тело неизвестного мужчины. Внешних признаков насильственной смерти нет. Следователи начали проверку случившегося.

- Следователями продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.