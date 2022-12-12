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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 7:54

Один человек погиб и четверо пострадали: в Пошехонском районе легковушка столкнулась с «Газелью»

После первого столкновения, еще две машины попали в это ДТП
Анастасия ГОЛУБЕВА
После первого столкновения, еще две машины попали в это ДТП

После первого столкновения, еще две машины попали в это ДТП

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Пошехонском районе сегодня, 12 декабря, примерно в 3 часа произошло трагическое ДТП. На дороге «Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец» около деревни Зубарево легковушка «ВАЗ-2112» столкнулась с «Газелью».

После этого, к месту ДТП подъехала еще одна «Газель» и встала на обочине. Водитель машины «КИА Рио» врезался в нее, не справившись с управлением.

- В результате ДТП 56-летний водитель автомашины ВАЗ скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Госпитализированы пассажиры «Газели», двое мужчин 54 и 63 лет, а также пассажиры автомашины «КИА Рио» двое мужчин 38 и 50 лет, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.