Утром 12 декабря ярославцы с трудом доехали на работу из-за заснеженных дорог Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 12 декабря Ярославль превратился в одну огромную 9-балльную пробку. Заснеженные дороги заставили ярославцев опоздать на работу. В 8:30 в городе действительно происходил дорожный коллапс, а к 9:20 затор на дорогах совсем немного ушел и пробки стали 7-балльные.

Горожане разделились во мнениях по поводу происходящего на улице: одни пишут в соцсетях, что дороги как всегда не убраны и не обработаны, а другие говорят, что были приятно удивлены тем, что и сами улицы, и дворы были почищены, однако, с тротуарами проблема не решилась.

- Ехала ночью с Нефтестроя в центр, снегоуборочную технику видела на дорогах. Я с трудом свою машину очистила, останавливалась несколько раз, пока до дома добиралась, чтобы лобовое стекло вручную почистить, дворники не справлялись, - поделилась водитель Любовь. – Снегопад не бывалый, через 5 минут после того, как техника очищала дорогу, снова все заметало. Утром у меня на машине толстая ледяная корка была.