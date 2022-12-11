В Ярославском районе сотрудники ГИБДД спасли замерзающего мужчину

Инспектор В.А. Грязев и старший инспектор А.С. Савицков Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославском районе 2 декабря наряду ДПС водители-очевидцы сообщили, что на остановке около деревни Подвязново замерзает мужчина.

На место выехали полицейские отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области инспектор В.А. Грязев и старший инспектор А.С. Савицков. Приехав, они обнаружили мужчину, который оказался жителем одного из местных сельских поселений. Он рассказал, что у него нет денег, и он хотел доехать из Ярославля домой на попутных автомобилях. Также мужчина поделился, что уже долго время находится на улице и сильно замерз.

- Полицейские пригласили мужчину в патрульный автомобиль, предложили горячего чая. Убедившись, что ему не требуется медицинская помощь, сотрудники полиции доставили гражданина домой. Мужчина поблагодарил полицейских и добавил, что его сын тоже проходил службу в органах внутренних дел и помогал людям, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.