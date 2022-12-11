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НовостиОбщество11 декабря 2022 12:26

МЧС предупредило ярославцев о метели и гололеде

Ожидаются порывы ветра до 15-17 м/с
Анастасия ГОЛУБЕВА
МЧС предупредило ярославцев о метели и гололеде

МЧС предупредило ярославцев о метели и гололеде

Фото: Олег УКЛАДОВ

МЧС предупредило жителей Ярославской области об ухудшении погоды в ближайшее время. Уже вечером 11 декабря ярославцы столкнуться с заснеженными улицами и дорогами.

- В период с 21:00 11 декабря и в течение суток 12 декабря по Ярославской области и Ярославлю ожидается сильный снег, усиление восточного ветра порывами 15-17 м/с, метель, снежные заносы, ухудшение видимости 300-800 метров. Днем 12 декабря в большинстве районов области ожидается налипание мокрого снега, гололед, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.