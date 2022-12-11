В Ярославле украсили общественный транспорт Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле вчера, 10 декабря, по улицам города начал ездить праздничный общественный транспорт. Автобусы, трамваи и троллейбусы украсили гирляндами и логотипом в виде варежек «Всем тепла». Такое же поздравление запустили на телебашне.

- В этом году новогоднее оформление появилось на троллейбусах №1 и 5, автобусах №42 и 53 и трамваях №1 и 7, - рассказали в мэрии Ярославля. - Напоминаем, отследить движение новогоднего транспорта можно на сайте Яргортранса. Украшенные автобусы, троллейбусы и трамваи обозначены специальным символом — стрелкой со снежинкой. Проезд в таком транспорте будет стоить как обычная поездка, все виды льгот сохранятся.