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НовостиОбщество11 декабря 2022 7:20

В Ярославле украсили общественный транспорт

10 декабря на улицах города появились праздничные автобусы
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле украсили общественный транспорт

В Ярославле украсили общественный транспорт

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле вчера, 10 декабря, по улицам города начал ездить праздничный общественный транспорт. Автобусы, трамваи и троллейбусы украсили гирляндами и логотипом в виде варежек «Всем тепла». Такое же поздравление запустили на телебашне.

- В этом году новогоднее оформление появилось на троллейбусах №1 и 5, автобусах №42 и 53 и трамваях №1 и 7, - рассказали в мэрии Ярославля. - Напоминаем, отследить движение новогоднего транспорта можно на сайте Яргортранса. Украшенные автобусы, троллейбусы и трамваи обозначены специальным символом — стрелкой со снежинкой. Проезд в таком транспорте будет стоить как обычная поездка, все виды льгот сохранятся.