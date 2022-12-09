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НовостиОбщество9 декабря 2022 14:04

Детский омбудсмен Ярославля выяснил, что в некоторых школах температура воздуха ниже нормы

Перед этим родители школьников жаловались на холод в учебных учреждениях
Анастасия ГОЛУБЕВА
Детский омбудсмен Ярославля выяснил, что в некоторых школах температура воздуха ниже нормы. ФОТО: группа "Детский омбудсмен Ярославии" ВКонтакте

Детский омбудсмен Ярославля выяснил, что в некоторых школах температура воздуха ниже нормы. ФОТО: группа "Детский омбудсмен Ярославии" ВКонтакте

В Ярославле родители школьников и представители СМИ выяснили, что в некоторых учебных учреждениях дети в буквальном смысле замерзают. На происходящее они пожаловались Уполномоченному по правам ребенка в Ярославской области Михаилу Крупину.

Он, в свою очередь, выехал с проверкой по школам города. Во время рейда температуру воздуха замеряли в учебных кабинетах, спортивных залах и школьных коридорах. Специалисты выяснили, что в некоторых помещениях температура действительно ниже нормы.

- По выявленным нарушениям Уполномоченным будет направлено заключение для принятия мер реагирования органами власти, - отметил Михаил Крупин.