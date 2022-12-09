Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 декабря 2022 13:22

В Ярославле жители аварийных квартир скоро переедут в новый дом

Здание построили на проспекте Дзержинского
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле жители аварийных квартир скоро переедут в новый дом

В Ярославле жители аварийных квартир скоро переедут в новый дом

Фото: Правительство Ярославской области

В Дзержинском районе Ярославля построили дом на 83 квартиры, в которые скоро переедут люди из аварийного жилья. В здании установлены счетчики на воду и тепло, а также электроплиты.

– Объект получился хороший, в том числе созданы необходимые условия для маломобильных граждан, – рассказал и. о. директора департамента строительства Сергей Гончар. – Сейчас пройдет проверка инспекции строительного надзора. После заключения о соответствии проекту будет выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Предстоит также постановка на кадастровый учет. До конца года надо постараться завершить все необходимые процедуры, чтобы граждане смогли встретить праздники в новых квартирах.