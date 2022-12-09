В Ярославской области простятся с военнослужащим, погибшим во время спецоперации

Прощание пройдет в поселке Пречистое Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области простятся с водителем-электриком ремонтной роты мотострелкового полка рядовым Дмитрием Буклановым. Он погиб во время специальной операции на Украине.

Прощание состоится 12 декабря в храме Успения Пресвятой Богородицы поселка Пречистое Первомайского района. Начало – в 11 часов.

- Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора Ярославской области, - сообщили в правительстве региона.