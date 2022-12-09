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НовостиОбщество9 декабря 2022 11:48

Банк увеличил максимальный размер ипотеки по паспорту

ВТБ увеличил максимальную сумму жилищного кредита, которую клиенты могут получить только по паспорту

Одновременно банк повысил предельный возраст заемщика при оформлении ипотеки по сокращенному пакету документов.

Существенно повысить предельную сумму и возраст заемщиков, оформляющих жилищные кредиты только по паспорту, стало возможным благодаря обновлению IT-систем банка. Новое решение позволяет ВТБ проверять доход и занятость клиента самостоятельно. В результате получить жилищные кредиты на крупные суммы теперь можно и по сокращенному пакету документов.

- В настоящее время на рынке ипотечного кредитования наблюдается сезонное повышение активности заемщиков. Помимо специальных предложений застройщиков, вклад в динамику продаж этого года вносит реализация отложенного спроса на «вторичное» жилье, корректировка цен на недвижимость, а также возможное завершение госпрограммы. Наши продуктовые изменения помогут улучшить жилищные условия и ускорят покупку новой квартиры или дома. Учитывая, что многие заемщики стремятся завершить сделки до конца года, в декабре мы расширили количество ипотечных офисов,работающих по субботам. При этом банк продолжает внимательно анализировать риск-профиль заемщиков и старается не допускать их закредитованности, что особенно важно в текущих условиях, - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» банка ВТБ (ПАО) Вадим Пахаленко.

Ранее ВТБ запустил на своем сайте новый процесс оформления заявки, упрощающий получение жилищного кредита. Функционал позволяет на 40% сократить объем предоставляемой клиентом информации и принять финальное решение по ипотеке всего за три минуты.