Банк увеличил максимальный размер ипотеки по паспорту

Одновременно банк повысил предельный возраст заемщика при оформлении ипотеки по сокращенному пакету документов.

Существенно повысить предельную сумму и возраст заемщиков, оформляющих жилищные кредиты только по паспорту, стало возможным благодаря обновлению IT-систем банка. Новое решение позволяет ВТБ проверять доход и занятость клиента самостоятельно. В результате получить жилищные кредиты на крупные суммы теперь можно и по сокращенному пакету документов.

- В настоящее время на рынке ипотечного кредитования наблюдается сезонное повышение активности заемщиков. Помимо специальных предложений застройщиков, вклад в динамику продаж этого года вносит реализация отложенного спроса на «вторичное» жилье, корректировка цен на недвижимость, а также возможное завершение госпрограммы. Наши продуктовые изменения помогут улучшить жилищные условия и ускорят покупку новой квартиры или дома. Учитывая, что многие заемщики стремятся завершить сделки до конца года, в декабре мы расширили количество ипотечных офисов,работающих по субботам. При этом банк продолжает внимательно анализировать риск-профиль заемщиков и старается не допускать их закредитованности, что особенно важно в текущих условиях, - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» банка ВТБ (ПАО) Вадим Пахаленко.

Ранее ВТБ запустил на своем сайте новый процесс оформления заявки, упрощающий получение жилищного кредита. Функционал позволяет на 40% сократить объем предоставляемой клиентом информации и принять финальное решение по ипотеке всего за три минуты.