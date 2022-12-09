В Ярославской области в 2023 году отремонтируют 185 километров дорог

В следующем году в Ярославской области отремонтируют 185 километров дорог. Фото: Виктория МИНАЕВА

В следующем году в Ярославской области отремонтируют 185 километров дорог. На работы запланирована сумма в 5,8 миллиарда рублей.

– Подготовку к предстоящему дорожному сезону начали заранее, это позволило уже в этом году отремонтировать дороги, которые планировали сделать в следующем, – отметил директор департамента дорожного хозяйства Роман Душко. – Подрядчики взяли на себя обязательства и досрочно привели в порядок более 68 километров региональной сети.

Часть выполненных работ приняли и оплатили в этом году за счет экономии, по остальным финансирование подрядчики получат в следующем году. Речь идет об участках Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, Углич – Некоуз – Брейтово, Новое село – Мышкин, Данилов – Середа, Ярославль – Мышкин, Красный Профинтерн – Вятское.

Серьезные работы в следующем году пройдут на дорогах Углич – Некоуз – Брейтово, Ростов – Иваново – Нижний Новгород и Говырино – Дмитриевское – Нагорье. Определен подрядчик на ремонт восьмикилометрового участка дороги Новый Некоуз – Родионово – поселок Октябрь и десяти километров дороги Шебунино – Красный Профинтерн от Йоркина до Грешнева.

В Ярославском муниципальном районе ремонт участка региональной дороги через Сарафоново синхронизировали с ремонтом муниципальной дороги до СНТ «Пахма». Отремонтируют не менее востребованную дачниками дорогу Дубки – Зиновское – Никульское.