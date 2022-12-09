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НовостиОбщество9 декабря 2022 7:52

В Ярославской области на карантин закрыли три школы и два детсада

Дети болеют ОРВИ и гриппом
Полина Вачнадзе
В Ярославской области на карантин по гриппу и ОРВИ закрыли три школы и два детских сада.

В Ярославской области на карантин по гриппу и ОРВИ закрыли три школы и два детских сада.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области на карантин по гриппу и ОРВИ закрыли три школы и два детских сада.

Из-за болезни многих учеников образовательных процесс пришлось прервать в школах №23 и №88 Ярославля, а также в школе поселка Заволжье Ярославского района. Карантин объявлен в детских садах №30 Ярославля и №15 Кузнечихи Ярославского района.

В некоторых детсадах и школах закрыты только отдельные группы и классы. По данным департамента образования, на карантине 94 группы и 328 классов.