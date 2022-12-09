В Ярославской области на карантин закрыли три школы и два детсада

В Ярославской области на карантин по гриппу и ОРВИ закрыли три школы и два детских сада. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области на карантин по гриппу и ОРВИ закрыли три школы и два детских сада.

Из-за болезни многих учеников образовательных процесс пришлось прервать в школах №23 и №88 Ярославля, а также в школе поселка Заволжье Ярославского района. Карантин объявлен в детских садах №30 Ярославля и №15 Кузнечихи Ярославского района.

В некоторых детсадах и школах закрыты только отдельные группы и классы. По данным департамента образования, на карантине 94 группы и 328 классов.