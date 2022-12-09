В лесу Ярославской области нашли останки хромого мужчины

Скелетированные останки мужчины нашли в лесу. Фото: Полина Вачнадзе

В лесу, недалеко от села Деболовское в Ростовском районе нашли скелетированные останки мужчины. Предположительно, он был убит, но точная причина смерти станет известна после экспертиз.

Судебно-медицинское исследования тела показало, что мужчине было 40-60 лет, рост 164 сантиметра, размер одежды 48-50. Из отличительных особенностей – при жизни человек хромал на левую ногу.

На трупе была куртка на молнии темного цвета с отложным воротничком и двумя внутренними карманами. На внутренней части куртки имеется бирка с надписью INTO и указанием размера L. Под курткой – трикотажная футболка с короткими рукавами и камуфляжные брюки. Цвет куртки и футболки точно определить невозможно, как как они сильно загрязнены.

- Всем, кому что-либо известно о разыскиваемом, просьба сообщить по телефону дежурного по следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области 8(962)209-00-08, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.