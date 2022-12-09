В Ярославской области у домашней собаки диагностировано бешенство

Животное было обнаружено в д. Деболовское Ростовского района Ярославской области.

Под контролем Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям государственными ветеринарными службами Ярославской области проводятся мероприятия по ликвидации очагов бешенства.

Бешенство – наиболее тяжелая, остро протекающая вирусная болезнь, общая для человека и животных, характеризующаяся признаками поражения центральной нервной системы и гарантированным смертельным исходом.

Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с источниками возбудителя бешенства в результате укуса или ослюнения поврежденных кожных покровов, наружных слизистых оболочек.

Наиболее опасны для человека укусы области головы, шеи и кистей рук. Опасен вирус, циркулирующий в естественных условиях среди животных. Размножение вируса бешенства осуществляется в мышечной и соединительной тканях, где он сохраняется в течение недель или месяцев. Затем вирус мигрирует по нервам в головной мозг, где размножается в сером веществе и мигрирует обратно в различные ткани (включая слюнные железы).

Лечение заболевания бешенством не разработано, заболевшие человек или животное погибают.

Вирус бешенства поражает все виды теплокровных животных, поэтому переносчиком может быть любое животное (дикое, домашнее, сельскохозяйственное). В настоящее время резервуаром вируса бешенства в природе и главными распространителями болезни являются дикие хищники и, прежде всего лисицы и енотовидные собаки, а также волки и шакалы. В населенных пунктах – это безнадзорные собаки и кошки.

Необходимо знать, что бешенство диагностируют и у крупного рогатого скота, коз, лошадей. Установлены случаи заболевания бешенством диких травоядных и всеядных (лося, оленей, кабанов).

Больные бешенством дикие животные не боятся заходить в населенные пункты, вступать в стычки с домашними животными, нападать на людей. Но следует помнить, что они могут также без страха подпустить к себе человека, проявляя необъяснимое дружелюбие разрешить себя гладить и даже взять на руки, но потом неожиданно напасть и нанести укусы.

Важно знать, что слюна больного бешенством животного является заразной (содержит вирус) уже за 5-15 дней до проявления клинических симптомов, а значит, в момент контакта животное может выглядеть внешне здоровым, но уже являться заразным.

Согласно требованиям законодательства, покусавшие людей или животных собаки, кошки подлежат немедленной доставке владельцем в ближайшее ветеринарное лечебное учреждение для осмотра и наблюдения в течение 10 дней. Несоблюдение данного требования влечет административную ответственность.

Таким образом, самым эффективным методом обезопасить себя и других является профилактика этой болезни. Соблюдайте правила содержания собак и кошек, не оставляйте своих питомцев после дачного сезона, создавая тем самым условия к повышению бродяжничества среди них.

Будьте аккуратны и внимательны к своему здоровью и здоровью ваших питомцев.

Проводите каждый год профилактическую вакцинацию домашних животных против бешенства в учреждениях государственной ветеринарной службы.