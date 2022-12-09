Следователи начали проверку по факту смерти 15-летней девушки из Красных Ткачей

Следователи СКР по Ярославской области проводят доследственную проверку по факту смерти 16-летней девушки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи СКР по Ярославской области проводят доследственную проверку по факту смерти 15-летней девушки.

- 6 декабря несовершеннолетняя с признаками недомогания была доставлена в больницу Ярославля, где спустя сутки скончалась, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи изучают медицинские документы, проводят опрос. Уже назначены необходимые экспертизы.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.