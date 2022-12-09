Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 декабря 2022 7:13

Следователи начали проверку по факту смерти 15-летней девушки из Красных Ткачей

Ученица 8 класса умерла 7 декабря
Полина Вачнадзе
Следователи СКР по Ярославской области проводят доследственную проверку по факту смерти 16-летней девушки.

Следователи СКР по Ярославской области проводят доследственную проверку по факту смерти 16-летней девушки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи СКР по Ярославской области проводят доследственную проверку по факту смерти 15-летней девушки.

- 6 декабря несовершеннолетняя с признаками недомогания была доставлена в больницу Ярославля, где спустя сутки скончалась, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи изучают медицинские документы, проводят опрос. Уже назначены необходимые экспертизы.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.