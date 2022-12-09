В Ярославской области умерла девочка-восьмиклассница

В Ярославской области умерла ученица 8 класса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красных Ткачах Ярославского района умерла ученица восьмого класса. Известно, что девушка была на больничном с высокой температурой. 1 декабря ее госпитализировали в инфекционное отделение больницы, потом перевели в реанимацию. Но,несмотря на все предпринятые меры, спасти подростка не сумели.

Сейчас эксперты устанавливают точные причины смерти девочки.

- Искренние соболезнования родителям! Невосполнимая утрата! Пусть земля будет пухом. В голове не укладывается, до сих пор невозможно поверить, - пишут в соцсетях.

В Ярославской области сейчас наблюдается подъем заболеваемости по ОРВИ и гриппу, в том числе, среди детей и подростков. По распоряжению главного санитарного врача региона, вновь введен масочный режим и проверка температуры. В школах и детских садах родителей настоятельно просят не приводить детей с признаками болезни.

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