В двух районах Ярославля проверят системы оповещения

В Ярославле завтра, 9 декабря, в Заволжском и Дзержинском районах города проверят новые системы оповещения. Запустят громкоговорители и сирены. Местных жителей в администрации районов попросили сохранять спокойствие.

- Завтра 9 декабря в период с 09:00 до 10:00 часов будет проводиться комплексная проверка готовности системы оповещения Заволжского района с включением громкоговорителя, - сообщили в администрации района.

В Брагино люди услышат системы оповещения с 14 до 15 часов.