Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 декабря 2022 15:23

В двух районах Ярославля проверят системы оповещения

Горожане услышат звуки сирен
Анастасия ГОЛУБЕВА
В двух районах Ярославля проверят системы оповещения

В двух районах Ярославля проверят системы оповещения

В Ярославле завтра, 9 декабря, в Заволжском и Дзержинском районах города проверят новые системы оповещения. Запустят громкоговорители и сирены. Местных жителей в администрации районов попросили сохранять спокойствие.

- Завтра 9 декабря в период с 09:00 до 10:00 часов будет проводиться комплексная проверка готовности системы оповещения Заволжского района с включением громкоговорителя, - сообщили в администрации района.

В Брагино люди услышат системы оповещения с 14 до 15 часов.