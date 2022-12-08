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НовостиЗвезды8 декабря 2022 14:41

В Ярославле пройдет всероссийский музыкальный фестиваль

Будут организованы мастер-классы, выставки и концерты
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле пройдет всероссийский музыкальный фестиваль

В Ярославле пройдет всероссийский музыкальный фестиваль

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле с 13 по 17 декабря пройдет всероссийский музыкальный фестиваль «Культмост. Ярославль. Этно». В рамках мероприятия состоится конкурс исполнителей музыки на этнических инструментах.

Помимо этого, на разных творческих площадках будут организованы мастер-классы по игре на этнических музыкальных инструментах, лекции, выставки и вернисажи. Яркими событиями станут дефиле костюмов народов России XIX века от известного коллекционера Сергея Глебушкина. Все желающие смогут посетить открытые мастер-классы по живописи, графике, керамике, батику, ткачеству, валянию из шерсти, набивке на ткани.

- 16 и 17 декабря в концертном зале имени Л.В. Собинова Ярославской государственной филармонии состоятся финал конкурса исполнителей музыки на этнических инструментах и гала-концерт. Они пройдут в сопровождении Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра и ОТТА-orchestra, - рассказали в правительстве региона.