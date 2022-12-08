В Ярославле от гриппа умер первый пациент

В Ярославле от гриппа скончался мужчина Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ярославле от гриппа скончался мужчина. Известно, что ярославец долгое время не вызывал врача, занимался самолечением, а когда обратился к медикам, его состояние было уже критическим.

С 6 декабря в Ярославской области вновь введен масочный режим. Носить маску рекомендовано сотрудникам транспорта, медицинских учреждений, аптек и ряда других организаций. Кроме того, возвращается обязательное измерение температура. Ярославцев с повышенной температурой тела не должны допускать до работы и учебы.

- Грипп протекает очень тяжело, - отметил руководитель департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Луганский.

По данным Роспотребнадзора на 6 декабря, свиной грипп выявлен в 74 регионах страны. Еще в середине ноября ведомство предупреждало, что в России начинает нарастать активность трех опасных вариантов вируса гриппа. Каких – читайте здесь.