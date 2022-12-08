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НовостиОбщество8 декабря 2022 14:00

В Рыбинске открыли новое почтовое отделение взамен сгоревшему

Жители полтора года ездили на почту через Волгу
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске открыли новое почтовое отделение взамен сгоревшему

В Рыбинске открыли новое почтовое отделение взамен сгоревшему

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске жители микрорайона Заволжье-1 теперь могут ходить в свое почтовое отделение. Его открыли сегодня, 8 декабря. Полтора года назад сгорело здание на улице Правды, где размещалась заволжская почта. Все это время людям приходилось переезжать на другой берег Волги, чтобы попасть в центральное отделение на улице Захарова, 14.

- Вопрос доступности услуг нужно было решать как можно быстрее. Мы помогли «Почте России» найти подходящее помещение, решить вопрос аренды. Отделение будет обслуживать три тысячи жителей, треть из них – пенсионеры, - отметил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

В помещении сделали косметический ремонт, поставили мебель и необходимое оборудование. Там уже побывали первые посетители.