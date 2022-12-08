В Ярославле на уличное освещение потратят 10 миллионов рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ярославле на освещение улиц потратят не менее 10 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр город Артем Молчанов. На заседании муниципалитета обсуждался вопрос об установке и обновлении фонарей.

Многие горожане жалуются, что в их районах абсолютная темнота по вечерам, особенно учитывая то, что зимой солнце садится рано.

- Сейчас формируем план на следующий год по монтажу и ремонту уличных фонарей. Собираем предложения от администраций и депутатов. В первую очередь, уделим внимание освещению подъездов к детским садам и школам, - отметил Артем Молчанов. - На старт программы в бюджете 2023-го года заложены 10 миллионов рублей. Будем работать над тем, чтобы эта сумма возросла.