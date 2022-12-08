Ярославская полиция: МВД запретило надевать кандалы на подростков и женщин

На женщин, несовершеннолетних и фигурантов экономических преступлений запрещено надевать средства ограничения подвижности «Ажур». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На женщин, несовершеннолетних и фигурантов экономических преступлений запрещено надевать средства ограничения подвижности «Ажур». Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области со ссылкой на Министерство внутренних дел.

«Ажур» - вид наручников, которые можно использовать как кандалы или соединять цепью с кандалами.

- В целях исключения фактов необоснованного применения специального средства «Ажур» руководством МВД России направлено в территориальные органы ведомства указание с детальным разъяснением установленных требований. В частности, запрещается использование этого спецсредства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.