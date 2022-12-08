«Потемки и извращенец»: родители учеников школы №76 Ярославля опасаются за безопасность детей

Родители младшеклассников школы №76 опасаются за безопасность детей. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Родители учеников ярославской школы №76 боятся отпускать детей одних на учебу. Речь идет об учениках начальной школы, корпус которой находится на улице Юности, то есть, практически в самом конце Пятерки.

- Дети ходят в потемках утром. Детям страшно! Дорожки превратились в каток, - пишет автор поста в группе «Подслушано в Ярославле».

На этот комментарий пришел ответ от властей:

- Администрацией школы №76 песко-соляной смесью повторно обработана дорожка, предназначенная для прохода детей в здание школы. Фонари освещения, расположенные на фасаде здания, находятся в рабочем состоянии, прорабатывается вопрос о дополнительном освещении территории.

Но не только это вызывает опасение родителей: в потемках, считают они, может скрываться эксбиционист, которого не могут задержать с августа этого года. Летом мужчина напугал двух маленьких девочек, продемонстрировав им свои половые органы. Региональный СКР опубликовал рисованный портрет подозреваемого, но, результатов это пока не принесло.