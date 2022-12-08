В Ярославле начали устанавливать главную елку города

Советскую площадь в Ярославле готовят к новогодним праздникам
Фото: Мэрия Ярославля
На Советской площади Ярославля приступили к установке главной елки города. Работы будут длиться несколько дней.
Параллельно с ними идет монтаж катка, который в этом году сменил свое месторасположение и «переехал» ближе к храму Илии Пророка.
- Кроме того, на площади появятся детские карусели и новогодняя ярмарка. В этом году не будет массовых гуляний. Но новогоднее настроение для жителей, и особенно деток, мы создадим благодаря сказочным украшениям, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.
Открытие праздничной Советской площади запланировано на 25 декабря.