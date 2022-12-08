Новые возможности подачи заявления для получения лицензий Россельхознадзора через портал Госуслуги

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям информирует, что в 2022 году в законодательные акты Российской Федерации внесены изменения в порядок получения лицензий Россельхознадзора. Подача заявлений и предоставление необходимых документов для получения лицензий теперь осуществляется исключительно в электронном виде через портал Госуслуги.

Виды государственных услуг Россельхознадзора, на которые распространяются данные изменения:

- выдачи лицензий на право выполнения работ по обеззараживанию;

- выдача лицензий на осуществление фармацевтической деятельности и деятельности по производству лекарственных средств для ветеринарного применения, а также внесение изменений в реестр лицензий.

При подаче заявления через Госуслуги, документ необходимо заверять усиленной квалифицированной электронной подписью.

Принятие Россельхознадзором решения о предоставлении лицензии или отказе в ней осуществляется по результатам выездной оценки соответствия соискателя лицензионным требованиям в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня приема заявления.

Заявления на бумажных носителях к рассмотрению Россельхознадзором не принимаются и подлежат возврату.