Россельхознадзором в ноябре текущего года выдано 95 предостережений ярославским землевладельцам

В ноябре 2022 года в целях предупреждения нарушений обязательных требований земельного законодательства специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям продолжено проведение профилактической работы в сфере земельного надзора.

На проверенных земельных участках усматриваются признаки нарушений обязательных требований земельного законодательства, связанные с невыполнением установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от негативного воздействия, ухудшающего качественное состояние земель.

Бездействие собственников в отношении принадлежащих им земель сельскохозяйственного назначения может привести к нарушениям обязательных требований земельного законодательства, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 статьи 8.8 КоАП РФ.

Правообладателям неиспользуемых сельхозугодий общей площадью 3857,5 га в целях профилактики правонарушений выдано 95 предостережений и предложено осуществить на земельных участках сельскохозяйственного назначения мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью на основании разработанного в установленном порядке проекта культуртехнической мелиорации.

Всего с января 2022 года территориальным управлением Россельхознадзора на территории Ярославской области выдано 885 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства на площади 28511,3 га.