В Ярославской области откроют две новые школы

1 сентября следующего года в селе Вощажниково Борисоглебского района и селе Марково Ростовского района откроются новые школы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября следующего года в селе Вощажниково Борисоглебского района и селе Марково Ростовского района откроются новые школы. В школе Вощажниково будут учиться 240 ребят с первого по одиннадцатый класс. Школа в Марково рассчитана на 55 учеников 5-9 классов.

Кроме того, в 2023 году на улице Пашуковского в Ярославле откроется школа на 1100 мест, а в селе Погорелка Рыбинского района – школа на 140 мест. В планах на следующий год капитальный ремонт Чебаковской школы Тутаевского района, школы №15 Рыбинска, провинциального колледжа в Ярославле.

– Мы уделяем огромное внимание вопросу антитеррористической защищенности школ, – сказал глава региона Михаил Евраев. – Этот вопрос остро волнует родителей, их дети должны быть в безопасности. В бюджете 2023 года мы предусмотрели на эти цели очень серьезные средства – 500 миллионов рублей.

Эти деньги пойдут на оплату работы профессиональных сотрудников ЧОПов, ограждения вокруг школы с проходом по электронным ключам, видеокамеры и тревожные кнопки.