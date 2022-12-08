В Ярославской области введена новая категория льготников

В Ярославской области появилась новая категория льготников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области будет оказываться поддержка многодетным семьям, в которых воспитываются трое и более детей, в том числе студенты очных отделений младше 23 лет. На эти цели из бюджета региона будет выделено 56,6 миллиона рублей.

На поддержку области могут рассчитывать семьи, в которых среднедушевой доход не больше прожиточного минимума на душу населения в регионе. Сейчас он составляет 13 085 рублей. То есть, доход семьи из пяти человек не должен превышать 65 425 рублей.

Какие льготы будут получать ярославцы:

- ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 15%,

- компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в детсадах: 50% на второго ребенка, 70% - на третьего и последующих,

- освобождение от оплаты проезда в городском и пригородном транспорте в размере 50%,

- право на бесплатное посещение музеев,

- право на первоочередной прием в детские сады и ряд других социальных услуг.