В Ярославской области введена новая категория льготников

В Ярославской области появилась новая категория льготников
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ярославской области будет оказываться поддержка многодетным семьям, в которых воспитываются трое и более детей, в том числе студенты очных отделений младше 23 лет. На эти цели из бюджета региона будет выделено 56,6 миллиона рублей.
На поддержку области могут рассчитывать семьи, в которых среднедушевой доход не больше прожиточного минимума на душу населения в регионе. Сейчас он составляет 13 085 рублей. То есть, доход семьи из пяти человек не должен превышать 65 425 рублей.
Какие льготы будут получать ярославцы:
- ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 15%,
- компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в детсадах: 50% на второго ребенка, 70% - на третьего и последующих,
- освобождение от оплаты проезда в городском и пригородном транспорте в размере 50%,
- право на бесплатное посещение музеев,
- право на первоочередной прием в детские сады и ряд других социальных услуг.