В Ярославле мужчина четыре раза ударил ножом своего друга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле 35-летний местный житель признан виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В ноябре прошлого года мужчина в квартире матери выпивал вместе со своим другом. Все шло нормально, но в какой-то момент между приятелями внезапно началась ссора. Злоумышленник схватился на нож и четыре раза ударил им обидчика – три раза в бедро и один – в область правой лопатки.

- В результате умышленных действий осужденного здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. Уголовное дело расследовалось районным отделом полиции. Суд, с учетом имеющихся смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.