В Ярославской области изменится график движения поездов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области так же, как и по всей стране, изменяется график движения поездов. Новый – будет действовать с 11 декабря. В регионе курсируют 62 поезда по семи основным направлениям.

– Работа проводится с целью максимального удовлетворения спроса пассажиров на наиболее востребованных маршрутах, а также для повышения эффективности использования подвижного состава и пропускных способностей инфраструктуры, – отметила директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных. – Необходимый объем пригородных железнодорожных перевозок в регионе в 2023 году сохраняется.