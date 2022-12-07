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НовостиОбщество7 декабря 2022 13:49

В Ярославской области изменится график движения поездов

Он будет действовать с 11 декабря
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области изменится график движения поездов

В Ярославской области изменится график движения поездов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области так же, как и по всей стране, изменяется график движения поездов. Новый – будет действовать с 11 декабря. В регионе курсируют 62 поезда по семи основным направлениям.

– Работа проводится с целью максимального удовлетворения спроса пассажиров на наиболее востребованных маршрутах, а также для повышения эффективности использования подвижного состава и пропускных способностей инфраструктуры, – отметила директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных. – Необходимый объем пригородных железнодорожных перевозок в регионе в 2023 году сохраняется.