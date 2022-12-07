Ярославца задержали с 18 свертками наркотиков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославле сотрудники наркоконтроля во время проверки задержали 25-летнего местного жителя. Правоохранительные органы обнаружили у молодого человека 18 свертков с веществом. Экспертиза показала, что в них находились 37 граммов мефедрона. Злоумышленник планировал продавать наркотики в Ярославле.

- Полицией по Красноперекопскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.