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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 13:10

Ярославца задержали с 18 свертками наркотиков

В них оказался мефедрон
Анастасия ГОЛУБЕВА
Ярославца задержали с 18 свертками наркотиков

Ярославца задержали с 18 свертками наркотиков

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославле сотрудники наркоконтроля во время проверки задержали 25-летнего местного жителя. Правоохранительные органы обнаружили у молодого человека 18 свертков с веществом. Экспертиза показала, что в них находились 37 граммов мефедрона. Злоумышленник планировал продавать наркотики в Ярославле.

- Полицией по Красноперекопскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.