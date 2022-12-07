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НовостиЗвезды7 декабря 2022 12:32

В Ярославле закончился ремонт фасадов зданий ансамбля Толгского монастыря

На всех этапах за работами следили специалисты
Полина Вачнадзе
В Ярославле завершили работы в Толгском монастыре

В Ярославле завершили работы в Толгском монастыре

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле завершили работы на фасадах зданий ансамбля Толгского монастыря – объекта культурного наследия федерального значения.

Ремонты прошли в Крестовоздвиженском корпусе, у Восточных ворот, в Спасских кельях и просфорной. Привели в порядок крышу Юго-Западной башни.

– На всех этапах ремонта осуществлялся авторский надзор для контроля качества выполняемых работ, – отметила директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Наталья Грушевская.