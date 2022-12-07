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НовостиОбщество7 декабря 2022 11:09

В Ярославле с 5 декабря идут поиски 16-летней девушки

Диана Захарян ушла из дома
Полина Вачнадзе
Девушка пропала 5 декабря. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

Девушка пропала 5 декабря. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославле ищут 16-летнюю Диану Захарян. 5 декабря она ушла из дома во Фрунзенском районе города. Почти два дня девушка не возвращается домой и не выходит на связь.

На вид Диане 16-18 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза зеленые.

Была одета в черный пуховик, бежевую плюшевую шапку, черные или серые джинсы, черные кроссовки. С собой взяла черный рюкзак.

Если вы знаете, где находится девушка или видели ее после 5 декабря, сообщите в полицию (02, 102, 112) или на горячую линию ЯрСпас 8-910-964-08-38.