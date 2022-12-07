В Ярославле с 25 декабря начнет ходить «Волшебный троллейбус»

"Волшебный троллейбус" начнет работать 25 декабря Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в новогодние праздники вновь будет работать «Волшебный троллейбус». В свой первый рейс он выйдет 25 декабря.

В 2021-м и в 2020-м годах от «Волшебного троллейбуса» отказались из-за пандемии по коронавирусу. В этом году решили возобновить полюбившуюся многим ярославцам традицию веселого катания на общественном транспорте. Правда, цену за проезд подняли с 200 до 300 рублей.

Но вряд ли это остановит ярославских родителей: билеты на «Волшебный троллейбус» всегда раскупались молниеносно и оставалось много недовольных тем, что их не хватило.

Работать «волшебный троллейбус» будет до 15 января. Запланированы 122 рейса.

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