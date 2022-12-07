Пять суток ареста дали пьяному водителю из Ярославля, наехавшему на уличную скамью

Пять суток ареста получил водитель, который пьяным сел за руль и врезался в уличную скамью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять суток ареста назначил мировой судья таксисту, который пьяным сел за руль и врезался в скамью на улице Кавказской. Перед этим мужчина врезался в бордюр у остановки.

С места ДТП ярославец скрылся, но о его «подвигах» очевидцы сообщили в полицию. Задержали водителя на улице Шандорная.

- Мужчина 1982 года рождения признан виновным в совершении административного правонарушения «Оставление водителем места ДПТ, участником которого он являлся, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Дело об управлении автомобилем в состоянии опьянения в суд еще не поступило.