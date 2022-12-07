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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 8:58

В Ярославле задержали кладбищенского вора

Полиция подозревает ярославца в шести кражах оград с захоронений
Полина Вачнадзе
24-летнего ярославца подозревают в серии краж с кладбищ

24-летнего ярославца подозревают в серии краж с кладбищ

Фото: Полина Вачнадзе

Сотрудники полиции задержали 24-летнего молодого человека – его подозревают в серии краж с кладбища. В правоохранительные органы обратились родственники усопших, которые пришли на их могилы и не обнаружили ограждений.

По версии следствия, на совести ранее уже судимого ярославца шесть краж. Ограды мужчина сдавал в пункт приема металлолома.

- Ущерб составил более 60 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела, расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.