В Ярославскую область придет потепление, снегопады и ледяные дожди

Синоптики обещают ярославцам потепление Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области в ближайшие дни ожидается резкое потепление. С собой оно принесет снегопады и, возможно, ледяные дожди.

- Период антициклона и морозной погоды с рекордно высоким атмосферным давлением подходит к концу. Погодой до конца недели будут управлять циклоны – вначале североатлантический, а затем южный, балканского происхождения, - рассказали в Центре «Фобос».

В четверг снегопады с запада доберутся до центральных регионов, в том числе, и Ярославского. Осадки будут продолжаться до конца недели.

8 декабря на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман; ночью -9..-11, днем -6..-8, ветер южный, сильный, порывы до 14 метров в секунду.

9 декабря ожидается переменная облачность, небольшой снег, возможен туман; ночью и днем -4..-6, ветер юго-восточный, умеренный.

10 декабря также переменная облачность, небольшой снег, сильный туман; ночью и днем -4..-6, ветер слабый.

11 декабря ожидается небольшой снег, сильный туман; ночью -2..-4, днем -8..-10, ветер северо-западный, умеренный.