Автобус снес остановку в Торговом переулке Ярославля

В Ярославле автобус при заезде на остановку сшиб остановочный комплекс. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Ярославле на остановке «Торговый переулок» вчера, 6 декабря, в 19:35 произошло ДТП. Автобус №44 во время заезда в переулок практически снес остановочный комплекс. На фото, опубликованных в соцсетях, видно, что металлическая конструкция сложилась, стекла разбиты.

По словам очевидца аварии, легковой автомобиль помешал проезду автобуса и он из-за неправильной траектории зацепит остановку.

В пресс-службе УМВД по Ярославской области уточнили, что в ДТП никто не пострадал.